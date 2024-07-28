Gaziantep\'te Çelik Levha Hırsızı Yakalandı

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalıştığı dükkandan 10 adet çelik levha çaldığı tespit edilen şüpheli şahsı suçüstü yakaladı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı ilçesinde Otoyolda bakım, onarım ve güçlendirme faaliyeti gerçekleştiren bir firmaya ait olan ve viyadük güçlendirmede kullanılan 10 adet çelik levhaların çalınması olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı takip ve koordinesinde çalışma yapıldı. Yapılan araştırma sonucunda, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin A.K. isimli firma çalışanı olduğu tespit edildi. A.K. isimli şahsın adresinde ve aracında yapılan adli aramada bulunan 10 adet çelik levhaya el konuldu. Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, el konulan malzemeler ise firma yetkilisine teslim edildi. - GAZİANTEP