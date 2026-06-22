Gaziantep\'te 5 aranan hükümlü yakalandı

Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve İslahiye ilçelerinde yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli şahıs, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. isimli şahıs, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. isimli şahıs, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T. isimli şahıs ve göçmen kaçakçılığı suçundan hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ç. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahısların tamamı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP