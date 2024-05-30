Gaziantep\'te çok sayıda suçtan aranan firari yakalandı

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Gaziantep'te kasten öldürme, silahlı yağma, hırsızlık gibi çok sayıda suçtan hakkında 15 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten öldürme, silahlı yağma, hırsızlık gibi çok sayıda suçtan hakkında 15 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.C.Ş isimli şahsı yakalamak için çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan istihbari çalışmalar ve operasyon neticesinde firari şahıs, JASAT tarafından Şahinbey ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

Yakalanan firari hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP