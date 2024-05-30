Genç adam, para isteğine olumsuz yanıt veren dayısını tabancayla öldürdü - Son Dakika
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Genç adam, para isteğine olumsuz yanıt veren dayısını tabancayla öldürdü

Genç adam, para isteğine olumsuz yanıt veren dayısını tabancayla öldürdü

Gaziantep'te, Özkan T. (23), para isteğine olumsuz yanıt veren dayısı Faruk Yıldız'ı (45), çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Özkan T'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.

30.05.2024 15:25
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GAZİANTEP'te, Özkan T. (23), para isteğine olumsuz yanıt veren dayısı Faruk Yıldız'ı (45), çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, dün gece Kurbanbaba Mahallesi'nde meydana geldi. İşsiz olan Özkan T., dayısı Faruk Yıldız'ı telefonla arayarak para talep etti. Faruk Yıldız, yeğeninin bu talebine olumsuz yanıt verdi. Özkan T., telefonda tartıştığı dayısının evine gitti. Sokakta yeniden başlayan tartışmada Özkan T., yanındaki tabanca ile dayısına ateş açtı. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Faruk Yıldız, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Faruk Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi sonrası yakınlarına teslim edilirken, polis olayın ardından kaçan Özkan T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Genç adam, para isteğine olumsuz yanıt veren dayısını tabancayla öldürdü - Son Dakika

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