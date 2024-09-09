Define Kazısında 2 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

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Gaziantep'te define ve tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 2 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Adli makamların koordinesiyle Nurdağı ilçesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında izinsiz kazı yaptığı tespit edilen A.Ç. ve S.B. isimli şüpheliler suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ise suçta kullanılan 2 adet kürek ve kazma, 2 adet dinamit, 1 adet hilti, 1 adet su çekme dinamosu, 1 adet jeneratör, 1 adet 30 metre kablo ve aydınlatma lambası ile 4 adet çeşitli kazı malzemesi ele geçirildi. - GAZİANTEP