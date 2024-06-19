Gaziantep'te Depremzedelere Moral Ziyareti

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Gaziantep'te jandarma ekipleri, depremden en çok etkilenen İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki konteyner kentler ile konargöçer çadırlarında yaşayan vatandaşlara moral ziyareti düzenledi.

Kurban Bayramı münasebetiyle yaşlı vatandaşlar ile konargöçer ailelerin çocukları unutulmayarak yaşadıkları konteyner kentlerde ve göçebe çadırlarında ziyaret edilerek bayramları kutlandı. Ziyaret esnasında da çeşitli hediyeler ikram edildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, depremden etkilenen vatandaşların her zaman yanlarında olduğunu hissettirmek için çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini bildirdi. - GAZİANTEP