Gaziantep'te Düğün Önünde Silahlı Saldırı

14.02.2026 23:22
Gaziantep'te düğün salonu önünde silahlı saldırıya uğrayan 23 yaşındaki Volkan D. ağır yaralandı.

Gaziantep'te düğün salonu önünde silahlı saldırıya uğrayan 23 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Olay, Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 23 yaşındaki Volkan D. isimli şahıs, sokaktaki bir düğün salonu önünde kimliği belirsiz şahıs ya da şahısların silahlı saldırısına uğradı. Olay sonrası Volkan D. ağır yaralanırken saldırganlar ise hızla olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı genç, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralının durumunun kritik olduğu belirtildi.

Olay sonrası bölgede geniş güvenlik önlemi alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için de çalışma ve soruşturma başlattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Suç, Son Dakika

