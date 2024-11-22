Gaziantep'te Eşini Öldüren Sanığa Ağır Cezası - Son Dakika
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Gaziantep'te Eşini Öldüren Sanığa Ağır Cezası

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Çocuklarının önünde eşini öldüren Eyüp Turan Karabağ'a ağırlaştırılmış müebbet ceza verildi.

22.11.2024 12:27
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Gaziantep'te 2 çocuğunun önünde karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Çocuklar, annelerini babalarının öldürdüğünü söyledi, sanık 'öldürmek istemedim, pişmanım' dedi

GAZİANTEP - Gaziantep'te 2 çocuğunun gözü önünde eşini öldüren sanık Eyüp Turan Karabağ'a kasten adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Duruşmada, pedagog eşliğinde dinlenen çocukların, annelerini babalarının öldürdüğünü söylemesi ve sanığın da, 'öldürmek istemedim, pişmanım' demesi dikkat çekti.

Gaziantep'te Eyüp Turan Karabağ'ın, 17 Ocak 2024 tarihinde 2 çocuğunun gözü önünde eşini öldürdüğü olayla ilgili karar duruşması 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davaya maktul yakınları, maktul avukatları, sanık avukatları ve Kadın Hakları Savunma Derneği katıldı.

Çocuklar, annelerini babalarının öldürdüğünü söyledi, sanık 'öldürmek istemedim, pişmanım' dedi

Mahkemede, pedagog eşliğinde ifadesi alınan çocukların ifadesi dinletildi. Çocuklar pedagoga, annelerinin babaları tarafından gözleri önünde öldürüldüğünü söyledi. Davaya SEGBİS üzerinden katılan sanık Eyüp Turan Karabağ ise, "Ben karımı öldürmek istemedim. Çok pişmanım" dedi.

Sanık, maktul ve diğer taraflar ile avukatların savunmalarını son kez dinleyen mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, karısını öldüren sanık Eyüp Turan Karabağ'a kasten adam öldürmek suçundan ağırlaştırmış müebbet cezası verdi. Heyet, cezada indirim yapmadı.

Ne olmuştu?

Olay, 17 Ocak 2024 tarihinde Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Eyüp Turan Karabağ bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Bahar Karabağ'ı elindeki tabanca ile kafasına ateş ederek öldürdü. Olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasından vurulan Bahar Karabağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrası sanık tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Gaziantep\'te Eşini Öldüren Sanığa Ağır Cezası
Kaynak: İHA

Eyüp Turan, Gaziantep, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Eşini Öldüren Sanığa Ağır Cezası - Son Dakika

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