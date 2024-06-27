Gaziantep\'te Eski Eşini Öldüren Şahıs Tutuklandı

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Gaziantep'in Araban ilçesinde 68 yaşındaki eski eşini tabancayla vurularak öldürülen şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olay, 23 Haziran 2023 tarihinde Araban ilçesi kırsal Dağdancık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Emin Mercandağı, eski eşi Fatma Mercandağı (68) ile tartıştı. Mal paylaşımı nedeniyle çıkan tartışma sonrası Mehmet Emin Mercandağı, Fatma Mercandağı'na köy taziye evi yakınında tabancayla ateş etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Fatma Mercandağı'nı ilk müdahalenin ardından ambulansla Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Mercandağı, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Eski karısını öldüren koca tutuklandı

Eski eşini öldüren Mehmet Emin Mercandağı ile İbrahim M. isimli şahıs jandarma ekiplerince birlikte yakalandı. Jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan katil zanlısı ile diğer şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP