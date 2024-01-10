 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaziantep'te FETÖ/PYD operasyonunda firari şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te FETÖ/PYD operasyonunda firari şüpheli yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü FETÖ/PYD'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 2016 yılından beri firari olan ve örgütün Şehitkamil ilçe imamı olduğu belirlenen R.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. R.K., adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Gaziantep\'te FETÖ/PYD operasyonunda firari şüpheli yakalandı
10.01.2024 - 15:49,
Abone Ol

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü FETÖ/PYD'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün Şehitkamil ilçe imamı olduğu belirlenen ve 2016 yılından beri firari olan R.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, R.K.'nın Şehitkamil ilçesinde bir evde saklandığı tespit edildi. Jandarma Özel Asayiş Timleri (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonda, R.K. evde yakalandı.

R.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan R.K., cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Şehitkamil, Gaziantep, Jandarma, Tutuklama, Cezaevi, Adliye, Terör, Gözaltı, Operasyon, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te FETÖ/PYD operasyonunda firari şüpheli yakalandı - Son Dakika


16:52
MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı
16:30
Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu
16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki Mossad operasyonu, İsrail'i de şaşırttı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki Mossad operasyonu, İsrail'i de şaşırttı
15:56
2023'te modelliğe ara vermişti! Yıldız model Bella Hadid objektiflere üstsüz poz verdi 2023'te modelliğe ara vermişti! Yıldız model Bella Hadid objektiflere üstsüz poz verdi
15:02
Tekirdağ ve Çanakkale'de kar esareti! Köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı, 6 ilçede okullar tatil Tekirdağ ve Çanakkale'de kar esareti! Köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı, 6 ilçede okullar tatil
14:52
Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48
İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
14:21
Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar

Son Dakika
16:52 MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı
16:30 Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu
16:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki Mossad operasyonu, İsrail'i de şaşırttı
15:56 2023'te modelliğe ara vermişti! Yıldız model Bella Hadid objektiflere üstsüz poz verdi
15:02 Tekirdağ ve Çanakkale'de kar esareti! Köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı, 6 ilçede okullar tatil
14:52 Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48 İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
14:21 Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar
14:11 Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı
13:51 Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 17:06:18. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te FETÖ/PYD operasyonunda firari şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement