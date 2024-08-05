Gaziantep\'te firari uyuşturucu ticareti zanlısı yakalandı

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Gaziantep'te, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan hakkında 14 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari zanlı yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan hakkında 14 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakalamak için çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde firari O.K. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP