Gaziantep\'te Firari Uyuşturucu Tüccarı Yakalandı

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Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapmak suçu başta olmak üzere 10 ayrı suçtan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Çalışmalar neticesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçu başta olmak üzere 10 ayrı suç kaydı bulunan ve 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. isimli şahıs, Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP