Gaziantep'te firari zanlı, adam öldürme suçundan 15 yıl hapis cezasıyla yakalandı

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Gaziantep'te, adam öldürme suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari zanlı jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Yürütülen titiz planlama takip ve çalışmalar sonucunda adam öldürme suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. isimli şahıs, 9. JASAT ekibi tarafından Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP