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Gaziantep'te fuhuş operasyonu: 7 tutuklama

GAZİANTEP - Gaziantep'te polis ekipleri tarafından fuhuşa teşvik, aracılık ve zorlama suçuna yönelik yapılan operasyonda 7 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde fuhuşa teşvik, aracılık ve zorlama suçlarına yönelik Nizip ilçesinde fuhuş yaptığı tespit edilen adreslere operasyon yaptı. Operasyonda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 7 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.