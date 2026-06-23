Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Gaziantep\'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu
23.06.2026 10:14
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Jandarma, Gaziantep'te 3 düzensiz göçmen ve 2 organizatörü yakaladı; biri tutuklandı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında İslahiye ilçesi asayiş noktasında şüpheli bir araç durduruldu. Araçtaki aramalarda 3 düzensiz göçmen ve organizatör olduğu tespit edilen araç sürücüsü E.H. isimli şahıs ile Şahinbey ilçesinde 3 düzensiz göçmeni evinde barındırdığı tespit edilen A.G. isimli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı organizatörü A.G. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi, E.H. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan araca el konuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika

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