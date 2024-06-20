Gaziantep'te Gölette Kaybolan Gencin Cesedine Ulaşıldı

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde serinlemek için girdiği gölette kaybolan 18 yaşındaki gencin cesedine 5 saat sonra ulaşıldı.

Olay, Nurdağı ilçesi kırsal Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için gölete giren 2 genç bir süre sonra suyun içinde çırpınmaya başladı. Gençleri fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak yardıma koştu. Olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Gölete giren gençlerden biri çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Suda kaybolan gencin cesedi 5 saatlik çalışma sonucu çıkarıldı

Suda kaybolan 18 yaşındaki Ömer Faruk Tarhan'ın cenazesi ise olay yerine sevk edilen sualtı dalgıç ekiplerinin çalışması sonucu 5 saat sonra bulunarak çıkarıldı. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP