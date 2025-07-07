Gaziantep\'te Halı Fabrikasında Yangın

Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Yakamoz Halı Fabrikasında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Yakamoz Halı Fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi. Kısa sürede büyürken yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. - GAZİANTEP