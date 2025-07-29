Gaziantep\'te Halı Fabrikasında Yangın

Gaziantep'te bir halı fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Oğuzeli ilçesi Körkün Mahallesi Körkün Sanayi Sitesi'ndeki bir halı fabrikasının depo kısmında çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

23 araç ve 52 personelle 5 saatte söndürüldü

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin 23 araç ve 52 personelle yaklaşık 5 saat süren çalışmayla söndürüldü.

Yangın sonrası fabrikada ciddi hasar oluşurken yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP