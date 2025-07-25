Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda kasten öldürme suçundan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö. isimli şahıs, İslahiye ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3.Sayfa › Gaziantep'te Hapis Cezaalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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