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Gaziantep'te hatalı sollama kazaya neden oldu: 6 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te önündeki aracı solamaya çalışan bir otomobil başka bir araca çarptı. Kazada iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Kaza eski Gaziantep Nizip yolu Karpuzatan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Nizip'ten Gaziantep istikametine giden 42 BES 39 Renault marka otomobil karşı yönden gelen 27 ACU 722 plakalı başka bir araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip devlet hastanesine götürüldü. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.