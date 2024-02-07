Gaziantep\'te jandarma ekipleri 14 hırsızlık şüphelisini yakaladı

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Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda hırsızlık şüphelisi 14 şahıs yakalandı. Adli mercilere sevk edilen 14 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı takip-koordinesiyle hırsızlık olaylarının önlenmesi ve faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma yapıldı. Şahinbey, Şehitkamil ve Nizip ilçelerinde son bir hafta içerisinde icra dilen operasyonlarda 3'ü suçüstü olmak üzere toplam 6 farklı ev ve işyerinden hırsızlık olayına müdahale edilerek 14 şüpheli şahıs yakalandı.

Müdahale edilen olaylarda 240 bin TL değerinde ziynet eşyası, 2 adet motosiklet, 365 metre elektrik kablosu, 3 adet krom süt tankı ve 30 bin TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 şüpheli şahıstan 9'u sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

El konulan malzemeler müştekilere teslim edilmiştir. - GAZİANTEP