Gaziantep'te Husumetli Aileler Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gaziantep'te Husumetli Aileler Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Geniş Video İzle

Gaziantep'te iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kadın ve çocuk ağır yaralandı.

09.12.2024 20:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Husumetli 2 aile arasında silahlı kavga kamerada: 1'i çocuk 2 ağır yaralı

Silah, sopa, tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgada kadın ve çocuk ağır yaralandı

Kavga anları ile panik anları saniye saniye kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde husumetli 2 aile arasındaki silahlı meydan kavgasında bir kadın ve çocuk ağır yaralandı. Kavga anları güvenlik kamerasına yansırken olay sırasında panik anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Nizip ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden husumetli olan 2 aile arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar birbirlerine silah, sopa, tekme ve tokatlarla saldırdı. Olay sırasında ateşlenen silahlardan çıkan kurşunların hedefi olan 11 yaşındaki Eyüp N. ile Şahibe Z. ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların 2'sinin de durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kavga ve panik anları saniye saniye kamerada

Bir kadın ve çocuğu ağır yaralanmasıyla sonuçlanan husumetli 2 aile arasındaki silahlı meydan kavgası ise güvenlik kamerası ile cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 tarafın da birbirine silah, sopa ve tekme-tokatla acımasız saldırma anları yer aldı. Görüntülerde yaşanan panik ve çevredeki vatandaşların, "Çocuk vuruldu, çocuk kafadan vuruldu, çabuk polisi arayın" söylemleri ise dikkat çekti. Olay sonrası polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Politika, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Şiddet, Nizip, Çocuk, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Husumetli Aileler Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli kardeşlerimizin vatan hasreti bitiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli kardeşlerimizin vatan hasreti bitiyor
19:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad, zulüm ile abat olunamayacağını görerek kaçtı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad, zulüm ile abat olunamayacağını görerek kaçtı
18:36 Esad canlı canlı yerin dibine hapsetmişti Binlerce Suriyeli ile ilgili korkunç şüphe Esad canlı canlı yerin dibine hapsetmişti! Binlerce Suriyeli ile ilgili korkunç şüphe
16:21 Suriye’de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
14:32 Yerde can çekişen karısının başında böyle bekledi Yerde can çekişen karısının başında böyle bekledi
08:08 MasterChef’te elenen isim ortalığı karıştırdı MasterChef'te elenen isim ortalığı karıştırdı
08:03 Acun Ilıcalı’nın takımı küme düşüyor Acun Ilıcalı'nın takımı küme düşüyor
07:51 Kurtlar Vadisi’ndeki Suriye sahnesi yeniden gündemde Kurtlar Vadisi'ndeki Suriye sahnesi yeniden gündemde
07:49 Esad’ın askerleri muhaliflere neden karşı koymadı İran’dan açıklama var Esad'ın askerleri muhaliflere neden karşı koymadı? İran'dan açıklama var
07:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Türk futbolunda siyaset var mı’’ sorusuna beklenmedik yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Türk futbolunda siyaset var mı?'' sorusuna beklenmedik yanıt
07:29 Hava durumu uyarıları art arda geldi İstanbul dahil 10 ilde alarm Hava durumu uyarıları art arda geldi! İstanbul dahil 10 ilde alarm
07:21 İsrail, Esad’ın çekildiği askeri üssü ele geçirip küle çevirdi İsrail, Esad'ın çekildiği askeri üssü ele geçirip küle çevirdi
06:59 İsrail, 51 yıl sonra ilk kez Suriye topraklarında İsrail, 51 yıl sonra ilk kez Suriye topraklarında
01:25 İşkence hapishanesinde bulunan makine dehşete düşürdü İdam edilen mahkumlar için kullanılıyordu İşkence hapishanesinde bulunan makine dehşete düşürdü! İdam edilen mahkumlar için kullanılıyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 20:36:01. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Husumetli Aileler Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.