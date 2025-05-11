Gaziantep\'te Huzur Uygulaması: 33 Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te polisin parklarda yaptığı huzur-güven uygulamalarında 716 motosiklet ve araç sürücüsüne 6 milyon 31 bin 639 TL cezai işlem uygulanırken 33 aranan şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde son bir hafta içerisinde parklarda huzur-güven uygulaması yaptı. Yapılan uygulamada 13 bin 451 şahıs sorgulanarak 33 aranan şahıs yakalandı. Uygulama sonucunda 140 şahsa gürültü yaparak çevreye rahatsızlık vermekten idari yaptırım, 716 motosiklet ve araç sürücüsüne ise 6 milyon 31 bin 639 TL cezai işlem uygulandı.

Kentte benzer uygulamaların devam edeceği vurgulandı. - GAZİANTEP