Gaziantep'te iş yerlerinden binlerce liralık metal çalındı - Son Dakika
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Gaziantep'te iş yerlerinden binlerce liralık metal çalındı

Gaziantep\'te iş yerlerinden binlerce liralık metal çalındı

Gaziantep'te 3 şahıs, gece geç saatlerde araçla yanaştıkları iş yerlerinden binlerce liralık metal çaldı.

15.02.2024 13:09
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Gaziantep'te 3 şahıs, gece geç saatlerde araçla yanaştıkları iş yerlerinden binlerce liralık metal çaldı. İş yerlerinden binlerce liralık hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Hırsızlık olayları, geçtiğimiz günlerde Şehitkamil ilçesi Küsget Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece geç saatlerde hafif ticari bir araçla çok sayıda iş yeri önüne gelen 3 şahıs, gözüne kestirdikleri binlerce lira değerindeki metal eşyayı çalarak izlerini kaybettirdi. Hırsızlık anları ise iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Binlerce liralık hırsızlık anları güvenlik kameralarında

Görüntülerde şüpheli şahısların, gözüne kestirdikleri iş yerlerinin önüne araçla gelmeleri ve taşınması zor olan maddi değeri yüksek metal malzemeleri güçlükle araçlarına yükleyip çalma anları saniye saniye yer aldı. Hırsızlık anları sırasında şüpheli şahıslardan birinin etrafı gözetlemesi ve hırsızlık sonrası bir iş yeri çalışanının şüpheli şahısların arkasından koşma anları da güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaşanan hırsızlık olayları nedeniyle çevredeki esnafların binlerce liralık zarara uğradığı öğrenildi. Bölge esnafı, engel olmak istedikleri şüpheli şahıslar tarafından pompalı tüfekle tehdit edildiklerini iddia ederek hırsızlık olaylarına yönelik çalışma yapılmasını talep etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te iş yerlerinden binlerce liralık metal çalındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te iş yerlerinden binlerce liralık metal çalındı - Son Dakika
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