Gaziantep'te İslahiye'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te İslahiye'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep\'te İslahiye\'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında İslahiye ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda, izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 3 şahsı suçüstü yakaladı. Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

18.04.2024 10:58
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Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda İslahiye'de izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 3 şahıs suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında İslahiye ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Adli makamların koordinesinde yürütülen önleyici kolluk devriyesi sırasında, izinsiz kazı faaliyeti içinde olan E.Ç., İ.T. ve C.Ş. isimli şahıslar, kullanmakta oldukları aletlerle birlikte gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te İslahiye'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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