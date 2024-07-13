Gaziantep'te Jandarma Asayiş Timleri Vatandaşların Güvenliği İçin Devriye Gezdi - Son Dakika
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Gaziantep'te Jandarma Asayiş Timleri Vatandaşların Güvenliği İçin Devriye Gezdi

Gaziantep\'te Jandarma Asayiş Timleri Vatandaşların Güvenliği İçin Devriye Gezdi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey İlçesinde bulunan Galle Park ve Alleben Göleti'nde vatandaşların güvenli bir ortamda vakit geçirmeleri için yaya devriyesi gerçekleştirdi. Devriye esnasında mesire alanının güvenliği sağlandı ve orman yangınlarına karşı önlemler alındı. Ayrıca düzensiz göçle mücadele kapsamında İl Göç İdaresi ile koordineli olarak denetim faaliyeti gerçekleştirildi.

13.07.2024 10:35
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Gaziantep'te Jandarma Asayiş Timleri vatandaşların güvenli bir ortamda vakit geçirmesi için yaya devriyesi gerçekleştirdi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey İlçesinde vatandaşların sıklıkla kullandığı Galle Park ve Alleben Göletinde Jandarma Asayiş Timleri tarafından vatandaşların güvenli bir ortamda vakit geçirmelerine yönelik drone destekli yaya devriyesi gerçekleştirdi. Devriye faaliyeti esnasında mesire alanının güvenliği ve asayiş olaylarının önlenmesine yönelik tedbirler alınarak, orman yangınlarına karşı dikkatli olunması, mangal ateşi yakılmaması, sigara izmariti, cam veya pet şişe gibi yanıcı/yakıcı özelliği bulunan maddeleri mesire alanında bırakmamaları konusunda vatandaşlara bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca düzensiz göçle mücadeleye yönelik İl Göç İdaresi ile koordineli olarak "Mobil Göç Aracı" ile denetim ve kontrol faaliyeti de icra etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Jandarma Asayiş Timleri Vatandaşların Güvenliği İçin Devriye Gezdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Jandarma Asayiş Timleri Vatandaşların Güvenliği İçin Devriye Gezdi - Son Dakika
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