Gaziantep\'te Kaçak Kazı Operasyonu: 3 Gözaltı

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Gaziantep'te jandarma ekiplerince izinsiz kaçak kazı yapanlara yönelik operasyonda suçüstü yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon yapıldı. Araban ilçesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen B.T., M.Ç. ve M.P. isimli şüpheliler suçta kullandıkları aletler ile birlikte kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Şahısların üzerinde yapılan aramalarda ise 1 adet el dedektörü, 1 adet darbeli matkap, 15 adet çeşitli kazı malzemesi ve 2 adet altın arama çubuğu ele geçirildi. - GAZİANTEP