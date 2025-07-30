Gaziantep\'te Kaçak Kazı Yaparken Yakalandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde kaçak kazı yapan bir şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Araban ilçesi kırsal Hisar Mahallesi'nde bir adreste kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde, Ş.N. isimli şahsın ev ve eklentilerinde izinsiz kazı yaptığı tespit edildi. Adresinde 15 metre ve 45 metre derinliklerinde 2 kuyu kazdığı belirlenen şüpheli şahıs, suçüstü yakalandı.

Suçta kullanılan kazı malzemelerine el konulurken şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP