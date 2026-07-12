Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
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Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu

Gaziantep\'te Kaçakçılık Operasyonu
12.07.2026 13:36
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Gaziantep'te yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, kaçak tütün ve sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yaptı. Şahinbey ve Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Şahinbey ve Nizip ilçelerinde 3 şüpheli şahsın kaçakçılık yaptığı tespit edildi. Tespit edilen şüpheli şahıslara ait iş yerlerinde ve araçta yapılan aramalar neticesinde, 96 kilogram gümrük kaçağı tütün, 12 bin 200 adet dolu makaron, 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kaçakçılık, Gaziantep, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika

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