Gaziantep\'te Kaçakçılık Operasyonunda 1 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik 2 işyeri ve ikamette eş zamanlı yapılan operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı ekiplerince Şahinbey ve Oğuzeli ilçelerinde M.A. isimli şahsa ait 2 işyeri ve ikamete operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 30 adet ruhsatsız av tüfeği, 18 adet satışı yasak olan ses tabancası ve şarjörleri, 950 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP