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Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonunda 1 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonunda 1 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, 2 işyeri ve bir ikamette yapılan aramalarda 30 adet ruhsatsız av tüfeği, 18 adet yasaklı ses tabancası ve şarjörleri ile 950 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep\'te Kaçakçılık Operasyonunda 1 Şüpheli Yakalandı
26.01.2024 - 10:04,  Güncelleme: 10:15
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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik 2 işyeri ve ikamette eş zamanlı yapılan operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı ekiplerince Şahinbey ve Oğuzeli ilçelerinde M.A. isimli şahsa ait 2 işyeri ve ikamete operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 30 adet ruhsatsız av tüfeği, 18 adet satışı yasak olan ses tabancası ve şarjörleri, 950 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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