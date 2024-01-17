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Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonunda 11 Tabanca ve Kaçak Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonunda 11 Tabanca ve Kaçak Malzeme Ele Geçirildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 2 araç ve 2 adrese yapılan baskınlarda 11 adet tabanca ile kaçak sigara, çay, alkol ve kulaklık ele geçirildi. Operasyon sonucunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep\'te Kaçakçılık Operasyonunda 11 Tabanca ve Kaçak Malzeme Ele Geçirildi
17.01.2024 - 08:48,
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Gaziantep'te 2 araç ve 2 adrese yönelik kaçakçılık operasyonunda 11 adet tabanca ile kaçak sigara, çay, alkol ve kulaklık ele geçirildi. Operasyon sonucunda yakalanan 2 şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 araç ve 2 adrese yönelik operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde düzenlenen operasyon sırasında yapılan aramalarda 10 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 12 adet şarjör, 8 kilo 700 gram gümrük kaçağı çay, 148 paket gümrük kaçağı sigara, 4 şişe gümrük kaçağı alkol ve 2 adet gümrük kaçağı kulaklık ele geçirildi. Operasyon sonunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilerce sevk edilen şüpheliler tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonunda 11 Tabanca ve Kaçak Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonunda 11 Tabanca ve Kaçak Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
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