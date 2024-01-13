Gaziantep\'te Kaçakçılık Operasyonunda 303 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Gaziantep'te Aralık ayında yapılan kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda kaçak malzeme ele geçirilirken 303 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2023 Aralık ayında çok sayıda operasyon yaptı. Yapılan operasyonlarda 920.320 adet makaron, 77 bin 612 adet tıbbi ilaç, 42 bin 560 adet gümrük kaçağı sigara, 920 litre sahte/kaçak alkol, 297 adet elektronik sigara, 93 adet cep telefonu, 180 adet ruhsatsız tabanca, 32 adet tüfek, 2 bin 515 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda yakalanan 303 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. - GAZİANTEP