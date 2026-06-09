Gaziantep'te Kafa Kafaya Çarpışma: 1 Ölü, 12 Yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te Kafa Kafaya Çarpışma: 1 Ölü, 12 Yaralı

Gaziantep\'te Kafa Kafaya Çarpışma: 1 Ölü, 12 Yaralı
09.06.2026 14:41
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde gece saatlerinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gaziantep'te gece saatlerinde 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi kırsal Bilek Mahallesi yakınları eski Nizip yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed Fatih K. idaresindeki 06 COB 862 plakalı araç ile Mehmet K. idaresindeki 27 AUR 932 plakalı midibüs kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 2'si ağır 13 yaralıyı ilk müdahale sonrası kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Mehmet Kaya isimli şahıs, özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 12 yaralının tedavisinin hastanelerde sürdüğü ve yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemler sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Kafa Kafaya Çarpışma: 1 Ölü, 12 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Kafa Kafaya Çarpışma: 1 Ölü, 12 Yaralı - Son Dakika
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