Gaziantep\'te kamyon ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Sinop'ta yapılan kumar operasyonunda 13 kişiye 126 bin 383 TL para cezası uygulandı

Sinop Türkeli İlçe Emniyet ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, kumar oynandığı ve oynatıldığı belirlenen iki ayrı iş yerine baskın düzenlendi. Baskında 22 bin 555 TL, 150 euro ve iskambil kağıtları ele geçirildi. İş yerlerinde kumar oynayan 13 kişiye ve iş yeri sahiplerine toplamda 126 bin 383 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan 2 şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı.