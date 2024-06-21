Gaziantep'te Kardeşini Kurtarmak İsterken Hayatını Kaybeden Genç - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gaziantep'te Kardeşini Kurtarmak İsterken Hayatını Kaybeden Genç

Gaziantep'te boğularak hayatını kaybeden Ömer Faruk Tarhan'ın kardeşini kurtarmak isterken gölette kaybolduğu öğrenildi. Tarhan'ın önceki hafta üniversite sınavına girdiği ve iyi geçen sınav sonrası üniversite hayalleri kurduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

21.06.2024 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te boğularak hayatını kaybeden Ömer Faruk Tarhan'ın kardeşini kurtarmak isterken gölette kaybolduğu öğrenildi. Cenazesi ailesine teslim edilen Tarhan'ın önceki hafta üniversite sınavına girdiği ve iyi geçen sınav sonrası üniversite hayalleri kurduğu belirtildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Nurdağı ilçesi kırsal Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için gölete giren 2 kardeşten biri çırpınmaya başladı. Kardeşi Mehmet Fatih Tarhan'ın (15) çırpındığını fark eden ağabeyi Ömer Faruk Tarhan (18) yardıma koştu. Bu sırada 2 kardeş de suda çırpınmaya başladı.

Kardeş kurtarıldı ağabeyi suda kayboldu

Çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak yardıma koştu. Olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Gölete giren kardeşlerden Mehmet Fatih Tarhan çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılırken ağabeyi Ömer Faruk Tarhan ise suda kayboldu.

Cesedi 5 saat sonra sudan çıkarıldı

Suda kaybolan 18 yaşındaki Ömer Faruk Tarhan'ın cenazesi ise olay yerine sevk edilen sualtı dalgıç ekiplerinin çalışması sonucu 5 saat sonra bulunarak çıkarıldı. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kardeşi Mehmet Fatih Tarhan'ın hastanedeki tedavisinin ise sürdüğü vurgulandı.

Üniversite hayalleri yarım kaldı

Kardeşini kurtarmak isterken boğularak hayatını kaybeden Ömer Faruk Tarhan'ın önceki hafta üniversite sınavına girdiği ve sınavının iyi geçtiği öğrenildi. Tarhan'ın heyecanla sınav sonuçlarını beklediği ve iyi bir bölümde üniversite okuma hayali kurduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, Acil Durum, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Kardeşini Kurtarmak İsterken Hayatını Kaybeden Genç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:57 Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 astsubay şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 astsubay şehit oldu
14:04 Göbeklitepe’de ağlamanın bedeli 69 bin lira Ritüelleri izleyenler hayrete düşüyor Göbeklitepe'de ağlamanın bedeli 69 bin lira! Ritüelleri izleyenler hayrete düşüyor
13:59 Doğum teşvik paketi geliyor Doğum izninin uzatılması da kira ve kreş desteği de masada Doğum teşvik paketi geliyor! Doğum izninin uzatılması da kira ve kreş desteği de masada
13:11 Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
11:47 Diyarbakır’daki yangından kahreden görüntü Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu Diyarbakır'daki yangından kahreden görüntü! Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu
14:21 Altının gram fiyatı 2 Bin 494 lira seviyesinde Altının gram fiyatı 2 Bin 494 lira seviyesinde
13:04 Mide bulandıran görüntü Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı
12:41 Pavyondaki “Afet“ çatışması asılsız çıktı Cinayet haberine emniyetten yalanlama Pavyondaki "Afet" çatışması asılsız çıktı! Cinayet haberine emniyetten yalanlama
11:28 Ermenistan, Filistin Devleti’ni resmen tanıdı Ermenistan, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı
11:17 Rakam öyle böyle değil Ertelenen akaryakıt zammıyla ilgili yeni tarih verildi Rakam öyle böyle değil! Ertelenen akaryakıt zammıyla ilgili yeni tarih verildi
10:57 Kenya’da vergi isyanı Sokağa dökülen göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor Kenya'da vergi isyanı! Sokağa dökülen göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor
10:46 Milyoner avcısı fenomen beraber olduğu erkeklere HPV bulaştırmış Gerçeği Türk iş adamı ifşa etti Milyoner avcısı fenomen beraber olduğu erkeklere HPV bulaştırmış! Gerçeği Türk iş adamı ifşa etti
09:44 4 kişi şarampole uçarak yanan otomobilin içinde can verdi 4 kişi şarampole uçarak yanan otomobilin içinde can verdi
09:27 Timur Cihantimur, cezaevinde intihara teşebbüs etmiş Avukatlar, hakime yalvarıp yakardı Timur Cihantimur, cezaevinde intihara teşebbüs etmiş! Avukatlar, hakime yalvarıp yakardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2024 15:13:43. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Kardeşini Kurtarmak İsterken Hayatını Kaybeden Genç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement