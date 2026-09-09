Gaziantep'te kasten öldürmeden 10'ar yıl cezası bulunan 2 şahıs Nizip'te yakalanıp tutuklandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, kasten öldürme suçundan haklarında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. ve G.B., JASAT ekiplerince yakalandı. Şahıslar, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te kesinleşmiş 10'ar yıl cezayla aranan 2 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra adli makamlarca tutuklandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Nizip ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde, kasten öldürme suçundan haklarında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. ve G.B. isimli şahıslar JASAT ekiplerince yakalandı.
Şüpheli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Gaziantep'te kasten öldürmeden 10'ar yıl cezası bulunan 2 şahıs Nizip'te yakalanıp tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?