Gaziantep\'te Kasten Yaralama Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

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Gaziantep'te kasten yaralama suçundan hakkında 11 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranana şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 'kasten yaralama' suçundan hakkında 11 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A . isimli şahıs, JASAT ekiplerince Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Şüpheli şahıs, tamamlanan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP