Gaziantep'te KBRN Tehditlerine Karşı Tatbikat Düzenlendi

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Gaziantep'te KBRN tehditlere karşı tatbikat yapıldı

UMKE'den kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı film sahnelerini aratmayan tatbikat

GAZİANTEP - Gaziantep'te kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı hazırlık ve müdahale kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan tatbikat yapıldı. Tatbikata katılan ekipleri, senaryo gereği yaşanan kimyasal saldırıda yaralananlara en hızlı ve etkin şekilde müdahale etti.

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ve Gaziantep Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ev sahipliğinde kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı tatbikat gerçekleştirildi. Şehitkamil ilçesinde bulunan Erikçe Ormanı'nda düzenlenen tatbikata 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma, hava kuvvetleri komutanlığı ve AFAD ekipleri de destek verdi. Tatbikata katılan ekipler, senaryo gereği yaşanan kimyasal saldırıda yaralananlara en hızlı ve etkin şekilde müdahale etti.

Tatbikat alanında kurulan sahra hastanesinde özel kıyafetli ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralılar, öncelikli tedavileri sonrası ambulanslarla hastaneye nakledildi.