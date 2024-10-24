Gaziantep'te KBRN Tehditlerine Karşı Tatbikat Düzenlendi - Son Dakika
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Gaziantep'te KBRN Tehditlerine Karşı Tatbikat Düzenlendi

Gaziantep'te kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı hazırlık ve müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla tatbikat yapıldı. Erikçe Ormanı'nda gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği kimyasal saldırıya uğrayan yaralılara ekipler tarafından hızlı ve etkili müdahaleler gerçekleştirildi. Tatbikatta 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma, hava kuvvetleri ve AFAD ekipleri yer aldı.

24.10.2024 18:39
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Gaziantep'te KBRN tehditlere karşı tatbikat yapıldı

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GAZİANTEP - Gaziantep'te kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı hazırlık ve müdahale kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan tatbikat yapıldı. Tatbikata katılan ekipleri, senaryo gereği yaşanan kimyasal saldırıda yaralananlara en hızlı ve etkin şekilde müdahale etti.

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ve Gaziantep Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ev sahipliğinde kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı tatbikat gerçekleştirildi. Şehitkamil ilçesinde bulunan Erikçe Ormanı'nda düzenlenen tatbikata 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma, hava kuvvetleri komutanlığı ve AFAD ekipleri de destek verdi. Tatbikata katılan ekipler, senaryo gereği yaşanan kimyasal saldırıda yaralananlara en hızlı ve etkin şekilde müdahale etti.

Tatbikat alanında kurulan sahra hastanesinde özel kıyafetli ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralılar, öncelikli tedavileri sonrası ambulanslarla hastaneye nakledildi.

Kaynak: İHA

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