Gaziantep'te Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 2 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep\'te Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 2 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te, yağma, hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli şahıs, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslar adli mercilere sevk edildi.

15.08.2024 12:50
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Gaziantep'te Yağma, hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi. 14 Ağustos tarihinde yapılan operasyon neticesinde yağma suçundan 10 yıl, hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan ise 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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