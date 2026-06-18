Gaziantep\'te sanayi sitesinde yangın

Gaziantep'te bir iş yerinde yangın çıktı. Yoğun dumanın çıktığı yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın, Şehitkamil ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde (KÜSGET) bulunan bir iş yerinde çıktı. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede iş yerini saran alevlere müdahale etmeye başladı.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. - GAZİANTEP