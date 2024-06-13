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Gaziantep'te korkutan teras yangını

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 6 Şubat'ta meydana gelen depremde ağır hasar gören bir binanın teras katında yangın çıktı.

İslahiye Garnizon Caddesi üzerinde bulunan Arıkan Apartmanı'nın teras katında, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, bölge sakinlerini tedirgin etti.

Olayın ihbar edilmesi üzerine hızla olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına anında müdahale etti. İtfaiyenin etkin ve hızlı müdahalesi sayesinde yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Depremde ağır hasar alan binanın boş olması muhtemel tehlikeleri önledi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemeler devam ederken, yetkililer vatandaşları muhtemel tehlikelere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.