Gaziantep\'te lüks sitedeki dairede çıkan yangın kontrol altına alındı

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Gaziantep'te lüks sitenin 8. katındaki bulunan bir dairede çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yaralanan olmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Şehitkamil ilçesi Şehirgösteren Mahallesi'nde bulunan lüks sitenin 8. katındaki bir dairede çıktı. İddiaya göre, çıkış nedeni bilinmeyen ve kısa sürede daireyi tamamen saran yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, daireyi saran ve pencerelerden taşan alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü. Yaralanan kimsenin olmadığı yangın sonrası dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP