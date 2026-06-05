Gaziantep'te mezarlıktaki silahlı çatışmaya 5 gözaltı - Son Dakika
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Gaziantep'te mezarlıktaki silahlı çatışmaya 5 gözaltı

Gaziantep\'te mezarlıktaki silahlı çatışmaya 5 gözaltı
05.06.2026 09:53
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Gaziantep'te mezarlıkta cenazede karşılaşan husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavga ile ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te mezarlıkta cenazede karşılaşan husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavga ile ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Çatışmada 2 kişi yaralanırken çok sayıda araç mermi isabet etmesi sonucu hasar almış, panik anları ise kameraya yansımıştı.

Olay, 3 Haziran günü Şehitkamil ilçesi Asri Mezarlık'ta bulunan Bahaeddin Nakipoğlu Camii bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile bir cenaze için geldikleri mezarlıkta karşılaştı. Husumetli aileler arasında cenaze töreni sırasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tarafların silah kullanması sonucu 2 kişi yaralandı, çok sayıda araç mermi isabet etmesi sonucu hasar aldı. Kavgada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Yoğun silah seslerinin duyulduğu panik anları kamerada

Silahlı kavga anları ve yaşanan panik ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yoğun silah sesleri ve çevredekilerin panikle sağa sola kaçma anları yer aldı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Mezarlıktaki silahlı çatışmayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı

Olayla ilgili çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri silahlı kavga olayına karışan 5 şüpheli şahsı yakaladı. Şahısların üzerinde ise 1 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma ve yakalanan şahıslarla ilgili yasal işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te mezarlıktaki silahlı çatışmaya 5 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te mezarlıktaki silahlı çatışmaya 5 gözaltı - Son Dakika
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