Gaziantep'te mobilya fabrikasında yangın
Gaziantep'te mobilya fabrikasında yangın

25.05.2026 12:11  Güncelleme: 12:18
Gaziantep'te mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sabah saatlerine doğru tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı fabrikada yangın sonrası milyonlarca liralık zarar oluştuğu belirtildi.

Yangın, dün gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi 5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasında çıktı. İddiaya göre, bilinmeyen nedenle fabrikada çıkan yangın sonrası ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

33 araç ve 72 personelle alevlere müdahale edildi

Olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen ve fabrikanın bazı bölümlerini saran yangına 33 araç ve 72 personelle müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonrası sabaha karşı saat 04.30 sıralarından tamamen söndürüldü. Fabrikada milyonlarca liralık zarara neden olan yangında ölü yada yaralı bulunmazken itfaiye ekiplerinin yer yer soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Yangınla ilgili jandarmanın soruşturması devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, İtfaiye, Kaza, Son Dakika

