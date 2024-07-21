Gaziantep'te Motosiklet Halk Otobüsüne Çarptı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te Motosiklet Halk Otobüsüne Çarptı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Gaziantep\'te Motosiklet Halk Otobüsüne Çarptı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet halk otobüsünün arka kapısına çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, yanındaki arkadaşı ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

21.07.2024 13:55
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Gaziantep'te halk otobüsüne çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki arkadaşı ise ağır yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan Kaplan (23) idaresindeki motosiklet, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen halk otobüsünün arka kapısına çarptı. Feci kazanın ardından motosiklet sürücüsü Gökhan Kaplan ile arkasında bulunan ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı ağır yaralandı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı iki genci ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Gökhan Kaplan, gece saatlerinde hayatını kaybederken, diğer kişinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Hayatını kaybeden gencin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Feci kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Şehitkamil, Motosiklet, Gaziantep, Trafik Kazaları, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Motosiklet Halk Otobüsüne Çarptı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Motosiklet Halk Otobüsüne Çarptı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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