Gaziantep\'te Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletteki sürücü öldü, yolcu ağır yaralandı.

Kaza, İslahiye Atatürk Mahallesi TOKİ konutları kavşağında meydana geldi. Muhammet Ökkeş Özer'in (19) kullandığı 27 BAA 183 plakalı motosiklet, H. Kömür (32) yönetimindeki 27 AER 618 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Özer ile yanında bulunan E.K. Kara (21) ağır yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından önce İslahiye Devlet Hastanesine ardından Muhammet Ökkeş Özer Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken E.K.'nin tedavisine 25 Aralık Devlet Hastanesinde devam ediliyor. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP