Gaziantep'te Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Gaziantep'te Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Gaziantep\'te Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
06.08.2025 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İslahiye'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü öldü. Yanında bulunan arkadaşı ve otomobil de bulunan iki kişi ise yaralandı.

Kaza, Karapınar Mahallesi TOKİ konutları mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Ü. (22) yönetimindeki 27 ASC 982 plakalı otomobil ile Hasan Erdem Doğan (16) kullandığı plakasız motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise ağır yaralandı. Otomobil motosiklete çarptıktan sonra enerji veren trafo binasına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisi ile yaklaşık 5 saatlik elektrik kesintisi sonrası geçici olarak elektrik verildi. Zarar gören trafonun daha sonra onarılacağı bildirildi.

Kaza sonrası olay yerine gelen acil sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Motosiklet sürücüsü Hasan Erdem Doğan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, ağır yaralanan otomobil sürücüsü Hasan Ü. Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Motosiklette bulunan yolcu E. M. Yılmaz (17) ve otomobilde bulunan yolcu S. Gök'ün (23) tedavisi İslahiye Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, gaziantep, Güvenlik, Otomobil, İslahiye, 3-sayfa, trafik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
“Sakin olun saldırmaz“ dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı "Sakin olun saldırmaz" dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarına 8 yılda 2 milyon ziyaretçi 80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarına 8 yılda 2 milyon ziyaretçi
Dünya yıldızı geliyor Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi transfer çalımı Dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı
Xabi Alonso’nun Arda Güler kararı Real Madrid’i karıştırdı Xabi Alonso'nun Arda Güler kararı Real Madrid'i karıştırdı
Bir dönem ekranların aranan yüzüydü: Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı Bir dönem ekranların aranan yüzüydü: Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı
YAŞ kararları açıklandı Selçuk Bayraktaroğlu yeni genelkurmay başkanı oldu YAŞ kararları açıklandı! Selçuk Bayraktaroğlu yeni genelkurmay başkanı oldu
Merkez Bankası açıkladı: Türk Lirası Temmuzda değer kaybetti Merkez Bankası açıkladı: Türk Lirası Temmuzda değer kaybetti
’’Oyunculuğu bıraktı’’ dediler, Şener Şen sessizliğini bozdu ''Oyunculuğu bıraktı'' dediler, Şener Şen sessizliğini bozdu!
Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun bilinmeyenleri Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun bilinmeyenleri
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi

11:22
Bakan Şimşek’ten enflasyon mesajı: 2027 yılında tek haneye inecek
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: 2027 yılında tek haneye inecek
11:10
Vicdansız hareket ’Canımız sıkıldı’ deyip esnafın tezgahını dağıttılar
Vicdansız hareket! 'Canımız sıkıldı' deyip esnafın tezgahını dağıttılar
11:07
Bir ’İrlandalı boksör’ vakası daha: Tek başına 5 kişiyi dövdü
Bir 'İrlandalı boksör' vakası daha: Tek başına 5 kişiyi dövdü
09:12
Halı yıkamacıdan olay itiraf Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış
Halı yıkamacıdan olay itiraf! Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış
16:02
Haluk Bilginer ile Feyyaz Yiğit aynı projede
Haluk Bilginer ile Feyyaz Yiğit aynı projede
15:51
Türkiye’nin 41 yıllık dev şirketi, mali zorluklar nedeniyle konkordato ilan etti
Türkiye'nin 41 yıllık dev şirketi, mali zorluklar nedeniyle konkordato ilan etti
15:51
1.5 milyona sıfır araç aldı, trafikte frenleri tutmadı
1.5 milyona sıfır araç aldı, trafikte frenleri tutmadı
15:41
İki kadın arasında egzersiz aleti yüzünden çıkan kavga spor salonunu savaş alanına çevirdi
İki kadın arasında egzersiz aleti yüzünden çıkan kavga spor salonunu savaş alanına çevirdi
15:40
Fatih Terim’den Jhon Duran için flaş sözler
Fatih Terim'den Jhon Duran için flaş sözler
15:39
Sahte e-imza çetesinin lideri, öğrencisini başkalarının yerine sınava sokmuş
Sahte e-imza çetesinin lideri, öğrencisini başkalarının yerine sınava sokmuş
15:38
Mahalledeki kadınlara musallat olan sapığın uygunsuz halleri kamerada
Mahalledeki kadınlara musallat olan sapığın uygunsuz halleri kamerada
15:31
Transfer gerçekleşecek mi Benfica’dan beklenen Kerem açıklaması geldi
Transfer gerçekleşecek mi? Benfica'dan beklenen Kerem açıklaması geldi
15:29
MEB, özel okullarda ücretsiz eğitim başvuru kılavuzunu yayımladı
MEB, özel okullarda ücretsiz eğitim başvuru kılavuzunu yayımladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2025 12:06:59. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.