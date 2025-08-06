Gaziantep\'te Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü öldü. Yanında bulunan arkadaşı ve otomobil de bulunan iki kişi ise yaralandı.

Kaza, Karapınar Mahallesi TOKİ konutları mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Ü. (22) yönetimindeki 27 ASC 982 plakalı otomobil ile Hasan Erdem Doğan (16) kullandığı plakasız motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise ağır yaralandı. Otomobil motosiklete çarptıktan sonra enerji veren trafo binasına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisi ile yaklaşık 5 saatlik elektrik kesintisi sonrası geçici olarak elektrik verildi. Zarar gören trafonun daha sonra onarılacağı bildirildi.

Kaza sonrası olay yerine gelen acil sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Motosiklet sürücüsü Hasan Erdem Doğan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, ağır yaralanan otomobil sürücüsü Hasan Ü. Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Motosiklette bulunan yolcu E. M. Yılmaz (17) ve otomobilde bulunan yolcu S. Gök'ün (23) tedavisi İslahiye Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP