Gaziantep'te Motosiklet Kazası: Genç Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gaziantep'te Motosiklet Kazası: Genç Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

Yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı 21 yaşındaki sağlık çalışanı 17 gün sonra öldü.

27.10.2024 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı sağlık çalışanı genç kız, 17 günlük yaşam savaşını kaybetti. Feci kaza anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, 10 Ekim 2024 günü öğle saatlerinde Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen kadın sürücünün kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 21 yaşındaki sağlık çalışanı Şerife Mercandağı'na çarptı. Feci kaza sonrası motosiklet sürücüsü ile çarptığı sağlık çalışanı ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

17 günlük yaşam savaşını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yakınlardaki özel bir hastanede sağlık çalışanı olduğu öğrenilen ağır yaralı Şerife Mercandağı ile kendisine çarpan motosiklet sürücüsünü ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede 17 gündür yaşam veren genç sağlık çalışanı Şerife Mercandağı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Feci kaza anları saniye saniye kamerada

Genç sağlık çalışanı Şerife Mercandağı'nın hayatını kaybettiği, motosiklet sürücüsünün ise ağır yaralandığı feci kaza anları çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan Mercandağı'na motosikletin çarpma ve sonrasında da genç kızın metrelerce savrulma anları yer aldı.

Feci kaza ile ilgili soruşturmanın ve yaralı motosiklet sürücüsünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, gaziantep, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Motosiklet Kazası: Genç Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:46 Gürcistan’da seçim krizi Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı
22:21 Kenan Yıldız, İtalya’daki dev derbiye damga vurdu Kenan Yıldız, İtalya'daki dev derbiye damga vurdu
22:10 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana’yı kurun Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun
21:04 6 yıllık küslük böyle sona erdi Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı 6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı
14:22 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı
14:05 TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı’nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı
13:53 Gürcistan’da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı Gürcistan'da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı
13:49 Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı
13:48 Drogba, Süper Lig’in eski şampiyonu Bursaspor’u satın almak için harekete geçti Drogba, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın almak için harekete geçti
12:52 Gülşen’in acı günü: Babası hayatını kaybetti Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti
12:16 Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi
12:15 Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı
11:49 İsrail’de otobüs durağına kamyonla saldırı 10’u ağır 40 kişi yaralandı İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı
11:46 Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da fabrika kuracak Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak
11:28 Trami fırtınası Filipinler’de 126 can aldı Trami fırtınası Filipinler'de 126 can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2024 05:31:59. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Motosiklet Kazası: Genç Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.