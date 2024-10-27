Gaziantep'te Motosiklet Kazası: Genç Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

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Gaziantep'te yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı sağlık çalışanı genç kız, 17 günlük yaşam savaşını kaybetti. Feci kaza anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, 10 Ekim 2024 günü öğle saatlerinde Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen kadın sürücünün kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 21 yaşındaki sağlık çalışanı Şerife Mercandağı'na çarptı. Feci kaza sonrası motosiklet sürücüsü ile çarptığı sağlık çalışanı ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

17 günlük yaşam savaşını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yakınlardaki özel bir hastanede sağlık çalışanı olduğu öğrenilen ağır yaralı Şerife Mercandağı ile kendisine çarpan motosiklet sürücüsünü ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede 17 gündür yaşam veren genç sağlık çalışanı Şerife Mercandağı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Feci kaza anları saniye saniye kamerada

Genç sağlık çalışanı Şerife Mercandağı'nın hayatını kaybettiği, motosiklet sürücüsünün ise ağır yaralandığı feci kaza anları çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan Mercandağı'na motosikletin çarpma ve sonrasında da genç kızın metrelerce savrulma anları yer aldı.

Feci kaza ile ilgili soruşturmanın ve yaralı motosiklet sürücüsünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP