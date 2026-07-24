Gaziantep'te Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Gaziantep\'te Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
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Gaziantep'te devrilen motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü Fuat Donat, hastanede yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te refüje çarparak devrilen motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, önceki gün Şahinbey ilçesi Yeşilvadi Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Fuat Donat idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Fuat Donat ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu kritik olan ve olay yerinde bir süre kalp masajı yapılan genç sürücü, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Cenaze, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından teslim alınan yakınları tarafından Yeşikent Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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