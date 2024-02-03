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Gaziantep'te 5 farklı motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 5 farklı motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Gaziantep\'te 5 farklı motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Gaziantep'te, 5 farklı motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sayesinde yakalandı. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

03.02.2024 09:20
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Gaziantep'te, 5 farklı motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli yakalandı. Şüphelinin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 farklı motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 5 farklı motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli yakalandı. Şüphelinin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 5 farklı motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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